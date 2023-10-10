"الخريف": المملكة تتمتع بوضع جيد لتسريع اعتماد التقنية المُتقدمة في الصناعة الوطنية

بدوره، تحدث وكيل وزارة الزراعة والبيئة والمياه للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، في جلسات المنتدى عن أهمية الاستدامة وارتباطها برؤية السعودية 2030، وتناول المشاركين كذلك أهمية الشراكات العالمية في اقتصاد الفضاء؛ مشيرين إلى التوقعات المستقبلية لاقتصاد الفضاء التي سيكون لها تأثير على العالم خلال العشرين عام المقبلة، كما ناقشوا دعم المرأة في قطاع الفضاء، وبيانات علم الإحياء الفضائي، ودور الابتكار في مجال التقنية الزراعية من أجل الأمن الغذائي، وتحسين وإدارة الموارد المائية.