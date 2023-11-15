صندوق التنمية الصناعية يحتفي بتخرج الدفعة "3" من "نُخب"

ومنذ إطلاقه في العام 2019م بلغ عدد المتقدمين لبرنامج نُخب نحو "74" ألف متقدم ومتقدمة، قُبِل منهم "274" متدرّبًا ومتدربة، توزّعوا على ثلاثة مسارات؛ هي: نخب الائتمان "169" متدرّبًا ومتدرّبة، نخب المهندسين "51" متدرّبًا ومتدرّبة، ونخب دراسات السوق "54" متدرّبًا ومتدرّبة؛ حيث شكلت نسبة الذكور "53%"، فيما بلغت نسبة الإناث "47%" من إجمالي عدد المقبولين في كافة دفعات البرنامج.