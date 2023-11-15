صندوق التنمية الصناعية يحتفي بتخرج الدفعة "3" من "نُخب"

احتفى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتخرّج الدفعة الثالثة من برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريّف، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي.
وبلغ عدد خريجي الدفعة الثالثة من برنامج "نُخب" التدريبي بمساراته الثلاثة: نُخب الائتمان، ونُخب المهندسين، ونُخب دراسات السوق؛ "45" خريجًا وخريجة؛ حيث تخرّج من مسار نُخب الائتمان "29" خريجًا وخريجة، ومن مسار نُخب المهندسين "8" خريجين، ومن مسار نُخب دراسات السوق "8" خريجين؛ إذ أنهى جميعهم تدريبًا اعتمد على منظومة متكاملة من التعليم النظري والعملي؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030 في إعداد كوادر وطنية مؤهّلة ومدرّبة تقود اقتصاد المملكة الصناعي.
ومنذ إطلاقه في العام 2019م بلغ عدد المتقدمين لبرنامج نُخب نحو "74" ألف متقدم ومتقدمة، قُبِل منهم "274" متدرّبًا ومتدربة، توزّعوا على ثلاثة مسارات؛ هي: نخب الائتمان "169" متدرّبًا ومتدرّبة، نخب المهندسين "51" متدرّبًا ومتدرّبة، ونخب دراسات السوق "54" متدرّبًا ومتدرّبة؛ حيث شكلت نسبة الذكور "53%"، فيما بلغت نسبة الإناث "47%" من إجمالي عدد المقبولين في كافة دفعات البرنامج.