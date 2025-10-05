تعليم مكة يحتفي بـ 40 ألف معلم ومعلمة في اليوم العالمي للمعلم

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بأكثر من 40 ألف معلم ومعلمة في 2496 مدرسة بمختلف مراحلها الدراسية بعبارات التقدير والفخر والثناء و باقات الورد ودروع الوفاء وشهادات الشكر ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية"، تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأوطان.