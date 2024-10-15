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بالصور: ولي العهد في مصر.. مشاهد ترحيبية واستقبال رسمي

الرئيس المصري يرحّب بسموّ ولي العهد فور وصوله العاصمة المصرية القاهرة
الرئيس المصري يرحّب بسموّ ولي العهد فور وصوله العاصمة المصرية القاهرة
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حطّت طائرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مصر، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفور نزول ولي العهد إلى أرض المطار، كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي رحّب به بشدّة، قبل أن يصطحب سموَّه إلى قصر الاتحادية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًّا، أعقبتْه جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدَي البلدين؛ حيث رحّب الرئيس المصري بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وشهد الزعيمان توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.

عبدالفتاح السيسي يصطحب الأمير محمد بن سلمان إلى صالة الاستقبال
عبدالفتاح السيسي يصطحب الأمير محمد بن سلمان إلى صالة الاستقبال
ولي العهد يلقي السلام على رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له
ولي العهد يلقي السلام على رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له
الرئيس المصري يرحّب بالوفد السعودي المرافق لولي العهد
الرئيس المصري يرحّب بالوفد السعودي المرافق لولي العهد
الزعيمان في طريقهما نحو منصة الاستقبال الرسمية
الزعيمان في طريقهما نحو منصة الاستقبال الرسمية
ولي العهد يحظى باستقبال رسمي لدى وصوله قصرَ الاتحادية
ولي العهد يحظى باستقبال رسمي لدى وصوله قصرَ الاتحادية
ولي العهد والرئيس المصري يعقدان لقاءً ثنائيًّا في قصر الاتحادية
ولي العهد والرئيس المصري يعقدان لقاءً ثنائيًّا في قصر الاتحادية
الزعيمان السعودي والمصري يعقدان جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدَي البلدين
الزعيمان السعودي والمصري يعقدان جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدَي البلدين
ولي العهد والرئيس المصري يشهدان توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر
ولي العهد والرئيس المصري يشهدان توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر
القائدان يشهدان توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر
القائدان يشهدان توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد

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