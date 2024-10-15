بالصور: ولي العهد في مصر.. مشاهد ترحيبية واستقبال رسمي

حطّت طائرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مصر، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفور نزول ولي العهد إلى أرض المطار، كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي رحّب به بشدّة، قبل أن يصطحب سموَّه إلى قصر الاتحادية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.
وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًّا، أعقبتْه جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدَي البلدين؛ حيث رحّب الرئيس المصري بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
وشهد الزعيمان توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.