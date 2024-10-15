بالصور: ولي العهد في مصر.. مشاهد ترحيبية واستقبال رسمي

وفور نزول ولي العهد إلى أرض المطار، كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي رحّب به بشدّة، قبل أن يصطحب سموَّه إلى قصر الاتحادية؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.