"جامعة المؤسس" تعلن بدء مرحلة تأكيد الطلب للمتقدمين على برامج البكالوريوس والدبلومات

وأوضحت الجامعة أن آخر موعد لتأكيد الطلب يوم الخميس ١٢/ ١/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٨/ ٧/ ٢٠٢٤م، ولا يمكن تعديل أو إضافة أي رغبات بعد تأكيد الطلب أو بعد ظهور النتائج؛ لافتة إلى أن الطلب غير المؤكد لن يدخل في عملية الفرز النهائي.