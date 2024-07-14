"جامعة المؤسس" تعلن بدء مرحلة تأكيد الطلب للمتقدمين على برامج البكالوريوس والدبلومات

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، بدء مرحلة تأكيد الطلب للمتقدمين والمتقدمات على برامج البكالوريوس والدبلومات انتظام للعام الجامعي ١٤٤٦هـ/ ١٤٤٧هـ.
وأوضحت الجامعة أن آخر موعد لتأكيد الطلب يوم الخميس ١٢/ ١/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٨/ ٧/ ٢٠٢٤م، ولا يمكن تعديل أو إضافة أي رغبات بعد تأكيد الطلب أو بعد ظهور النتائج؛ لافتة إلى أن الطلب غير المؤكد لن يدخل في عملية الفرز النهائي.
وأضافت الجامعة أنه يجب التأكد من إدخال وترتيب جميع الرغبات المتاحة بشكل صحيح؛ حيث إن عدم إدخال أي رغبة سيمنع الطالب من الترشيح عليها لاحقًا؛ حتى لو كانت الموزونة التي تم الترشيح عليها لنفس الرغبة أقل من موزونة الطالب.
وأكدت أن رابط الدخول