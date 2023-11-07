لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الجضعي" يلتقي عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية

واستعرض الاجتماعُ عددًا من الإنجازات التي تحقّقت بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ومنها زيادة معدلات التزام المصانع باللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة والممارسات التصنيعية المثالية، ومن ثَم حصولها على تقييمات عالية، وكذلك المساهمة في تقليل الأمراض المزمنة بالالتزام بالمواصفات الغذائية والمبادرات التي تضمن السلامة والجودة؛ ومنها تقليل السكر والملح، ومنع الزيوت المهدرجة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في الاستراتيجية الرابعة للهيئة.