"الأرصاد": مكة المكرمة ومنى تسجلان أعلى درجة حرارة 44 مئوية.. و"السودة" الأدنى

وتوقع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.