على مدار ثلاثة أسابيع.. نادي الصقور السعودي يختتم سباق الملواح بمشاركة أكثر من 300 صقار

ويهدف النادي من خلال جميع الفعاليات التي ينظمها، إلى العناية بالصقور بوصفها موروثًا ثقافيًّا وتراثيًّا، ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي؛ مشيرًا إلى أن إقامة سباق الملواح تهدف لتجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية؛ حيث يمثل السباق أهمية كبيرة للصقارين، ويأتي تمهيدًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، كونه أكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز، ويمكّن الصقّار من التعرف على قدرات صقوره وتطويرها.