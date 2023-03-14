جامعة اليمامة تنظم منتداها السنوي حول "النهضة الصناعية السعودية"

تنظم جامعة اليمامة المنتدى السنوي لعام 2023 بعنوان "النهضة الصناعية السعودية.. نحو تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030" في الفترة من 19 إلى 20 مارس الحالي، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها والتزامها بدعم المجتمع المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني والعمل لتحقيق رؤية 2030.
ويقام المنتدى برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
وقال رئيس الجامعة رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان: الجامعة تسعد كل عام بتنظيمها لهذا المنتدى السنوي المهم الذي يأتي وبلادنا تعيش في أوج عطائها ونشاطها على مختلف الأصعدة، وفق رؤية حكيمة وقيادة واعية جعلت محور الإنسان السعودي أولاً.
وأضاف: المنتدى يقام على مدى يومين، ويركّز على الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني يسهم بشكل فّعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030.
وأردف: يجمع المنتدى نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين من ذوي الاختصاص في محاضرات وجلسات نقاش وجلسات أوراق عمل وأوراق بحثية محكّمة في العديد من المواضيع، ويشهد عددًا من الجلسات المهمة من بينها محاضرة "غازي القصيبي.. تاريخ الصناعة السعودية نموذج وطني" يلقيها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل".
ويناقش المنتدى موضوعات؛ منها: توطين الصناعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، ودور المدن الصناعية ومناطق التقنية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وصناعة الخدمات اللوجستية لدعم النشاط الاقتصادي والتنموي، وصناعة الطاقة المتجددة لتحقيق تنمية مستدامة صديقة للبيئة، وتوطين الصناعات العسكرية وأثره على التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ويشهد المنتدى جلسة حوار مفتوح وجلسات أوراق عمل وأوراق بحثية محكمة لنخبة من المتحدثين والضيوف من المختصين والأكاديميين.