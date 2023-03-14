جامعة اليمامة تنظم منتداها السنوي حول "النهضة الصناعية السعودية"

وأردف: يجمع المنتدى نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين من ذوي الاختصاص في محاضرات وجلسات نقاش وجلسات أوراق عمل وأوراق بحثية محكّمة في العديد من المواضيع، ويشهد عددًا من الجلسات المهمة من بينها محاضرة "غازي القصيبي.. تاريخ الصناعة السعودية نموذج وطني" يلقيها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل".