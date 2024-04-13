أكثر من 800 ألف مستفيد في الصومال واليمن وسوريا من زكاة الفطر المقدمة من إغاثي الملك سلمان

كما تمّ توزيع زكاة الفطر في الجمهورية اليمنية بواقع "31.333" كيسًا من الأرز، يزن الكيس الواحد 20 كيلوغرامًا، استفاد منها "219" ألفًا و"331" فردًا من الفئات المحتاجة، وتم توزيع زكاة الفطر في الجمهورية العربية السورية بواقع "62.250" كيسًا من القمح، يزن الكيس الواحد "25" كيلوغرامًا، استفاد منها "373" ألفًا و500 فرد من الفئات المحتاجة.