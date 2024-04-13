أكثر من 800 ألف مستفيد في الصومال واليمن وسوريا من زكاة الفطر المقدمة من إغاثي الملك سلمان
قامت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مختلف أشكال الدعم الإغاثي والإنساني والوقوف بجانب المحتاجين والمتضرّرين بشتى بقاع الأرض، ومن ضمن تلك الجهود الإنسانية دعم الأمن الغذائي من خلال زكاة عيد الفطر المبارك للعام 1445هـ؛ حيث وزع مركز الملك للإغاثة زكاة الفطر في جمهورية الصومال الفيدرالية "40.920" كيسًا من الأرز، يزن الكيس الواحد 20 كيلوغرامًا، استفاد منها 245 ألفًا و520 فردًا من الفئات المحتاجة.
كما تمّ توزيع زكاة الفطر في الجمهورية اليمنية بواقع "31.333" كيسًا من الأرز، يزن الكيس الواحد 20 كيلوغرامًا، استفاد منها "219" ألفًا و"331" فردًا من الفئات المحتاجة، وتم توزيع زكاة الفطر في الجمهورية العربية السورية بواقع "62.250" كيسًا من القمح، يزن الكيس الواحد "25" كيلوغرامًا، استفاد منها "373" ألفًا و500 فرد من الفئات المحتاجة.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة استطاع منذ تدشينه الوصول إلى "98" دولة حول العالم، منفذًا أكثر من "2.829" مشروعًا إنسانيًّا وإغاثيًّا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفًا أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء، وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون تمييز.