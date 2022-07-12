"فلكية جدة": أقرب بدر عملاق سنة 2022.. غدًا

وتابع ماجد أبو زاهرة: "القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في "الأوج" بعد نقطة له من الأرض".