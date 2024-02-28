توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة وجامعة المؤسس

شهد نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في جدة، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وجامعة الملك عبدالعزيز؛ لتعزيز التعاون المشترك.