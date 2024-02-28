توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة وجامعة المؤسس

شهد نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في جدة، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وجامعة الملك عبدالعزيز؛ لتعزيز التعاون المشترك.
وتهدف المذكرة، التي وقّعها وكيل الإمارة المكلف الدكتور محمد البليهد، ورئيس الجامعة الدكتور طريف الأعمى، إلى وضع إطار عام للمساعدة في تحقيق أهداف الجانبين.
وذلك في ضوء خطة عمل مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية، وإعداد ودعم المبادرات التنموية والبرامج التعليمية والبحثية والتطويرية والتدريبية؛ بما يحقق مستهدفات التنمية ورؤية 2030.