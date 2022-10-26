"منشآت" تطلق تقرير "استقطاب الكفاءات" لمساعدة رواد الأعمال على تطوير الموارد البشرية

ويأتي إطلاق تقرير "استقطاب الكفاءات" ضمن سلسلة تقارير متخصصة وربعية تصدرها "منشآت" بشكل دوري، كان آخرها تقرير الربع الثاني، الذي سلط الضوء على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، مستعرضًا نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة، كما تناول التقرير تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال، وتغطية خاصة لقطاع صناعة القهوة في جنوب المملكة إلى جانب أبرز المستجدات المتعلقة في البيئة الريادية.