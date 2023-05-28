"لماذا لا تطير المحطة الفضائية بعيدًا؟.. "القرني" يوضح لطالبة: في هذه الحالة تسقط!

وأجاب "القرني" على سؤال الطالبة "عالية النشمي" حول سبب عدم طيران المحطة الفضائية بعيدًا في الفضاء؛ لافتًا إلى أن المحطة تطير على سرعة 28 ألف كيلومتر، وفي حال زيادة السرعة ستطير وتخرج تمامًا من جاذبية الكرة الأرضية وتسقط.