المنتدى السعودي للإعلام.. شاهد على مواكبة القطاع لبرامج رؤية السعودية وتطلعاتها

وتتواصل حاليًا الاستعدادات لعقد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام في العاصمة الرياض يومَي 20 و21 فبراير المقبل. وتحمل هذه النسخة موضوعات مختلفة، تدور معظمها حول أهمية أن يكون للمملكة إعلام جديد، يواكب زخم التنمية التي تشهدها البلاد، وأن يكون قادرًا على توثيق مراحل التنمية وشرحها بلغة سهلة ومبسطة إلى المواطن في الداخل، والمتابع في الخارج؛ إذ ستتطرق ورش عمل المنتدى وجلساته طوال يومين إلى أبرز ما يواجه الإعلام من تحديات، وكيفية تطوير العمل الإعلامي في محاذاة تطور الحياة من حولنا.