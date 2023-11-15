بعد سنوات من الانتظار.. "الصحة" تفتتح اليوم "تخصُّصي جازان"

بعد سنواتٍ من الانتظار، تدشّن وزارة الصحة، اليوم، مستشفى جازان التخصُّصي، برعاية أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، والذي يواكب النهضة الصحية التي تشهدها المنطقة حالياً، وتواكب معها رؤية المملكة 2030.
ورسمت "صحة جازان" برئاسة الدكتور عواجي النعمي، وفريق عمله، خريطة طريق النهضة الصحية، وأكملت جميع الاستعدادات والترتيبات لافتتاح "تخصُّصي جازان"، وإطلاق شارة العمل الرسمي، وسط تكامل منظومة العمل الصحي في المنطقة، والعمل على تحسين الخدمة الصحية بشكلٍ مستمر.
ويعد مستشفى التخصُّصي بجازان، أحد مشاريع وزارة الصحة الكبرى بالمنطقة، والذي تمّ إنشاؤه على مساحة 374.249 ألف م²، وتبلغ القيمة الإجمالية لتشغيل المرحلة الأولى 1.074.427.688 مليار ريال، ويمتاز بإطلالة بحرية مميزة وخلابة.
وجاء المشروع المنتظر من قِبل أهالي جازان، بسعة 300 سرير، ويضم معظم التخصّصات الطبية بما فيها 5 تخصّصات طبية جديدة لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى، ومركزاً لعلاج وغسل الكلى بسعة 60 سريراً، وأقساماً لجراحة اليوم الواحد، والعناية بالحالات الحرجة، وعيادات خارجية يزيد عدد التخصُّصات الطبية بها على 20 تخصُّصاً طبياً، وتنويم المرضى وتنويم النساء والولادة، وقسم الأطفال الذي يعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصُّصية بين مستشفيات الأطفال المماثلة الذي من المتوقع أن يوفر عند اكتماله والبدء بتشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصُّصات.