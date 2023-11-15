بعد سنوات من الانتظار.. "الصحة" تفتتح اليوم "تخصُّصي جازان"

وجاء المشروع المنتظر من قِبل أهالي جازان، بسعة 300 سرير، ويضم معظم التخصّصات الطبية بما فيها 5 تخصّصات طبية جديدة لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى، ومركزاً لعلاج وغسل الكلى بسعة 60 سريراً، وأقساماً لجراحة اليوم الواحد، والعناية بالحالات الحرجة، وعيادات خارجية يزيد عدد التخصُّصات الطبية بها على 20 تخصُّصاً طبياً، وتنويم المرضى وتنويم النساء والولادة، وقسم الأطفال الذي يعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصُّصية بين مستشفيات الأطفال المماثلة الذي من المتوقع أن يوفر عند اكتماله والبدء بتشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصُّصات.