نظام مكافحة "الاتجار بالأشخاص".. رضا المجني عليه لا يُعتدّ به

وتحرص القيادة على احترام الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، حيث اتخذت المملكة العديد من المبادرات والإجراءات الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدءًا من سن التشريعات الصارمة وبذل كل الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة.