وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرّم البنك العربي الوطني

وقال الراشد: "يُظهر دعم ورعاية البنك العربي الوطني للملتقى دوره كمؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتعزيز بيئة اقتصادية مستدامة ومبتكرة في السعودية، فهذا الحدث لا يسلط الضوء فقط على نماذج الأعمال الواعدة، بل يعزز أيضًا النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجددا التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عنصرا مهماً في تطور اقتصاد المملكة انسجاما مع أهداف رؤية 2030.