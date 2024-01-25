وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرّم البنك العربي الوطني

كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي البنك العربي الوطني لدعمه ورعايته ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي انعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الفترة بين 22-23 يناير.
وعبر الأستاذ خالد الراشد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، لدى البنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بدعم ورعاية الملتقى كونه منصة تأثيرية تعزز ريادة الأعمال والابتكار في المملكة العربية السعودية، وهو ما يتماشى مع التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية ومساهمته في دعم محركات وروافع الاقتصاد الوطني.
وقال الراشد: "يُظهر دعم ورعاية البنك العربي الوطني للملتقى دوره كمؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتعزيز بيئة اقتصادية مستدامة ومبتكرة في السعودية، فهذا الحدث لا يسلط الضوء فقط على نماذج الأعمال الواعدة، بل يعزز أيضًا النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجددا التزام البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عنصرا مهماً في تطور اقتصاد المملكة انسجاما مع أهداف رؤية 2030.
يعد الملتقى حدثاً رئيساً يركز على نماذج الأعمال المبتكرة وتطوير ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر، معتمدًا على أفضل الممارسات والخبرات الدولية، حيث شارك في جلساته متحدثون من رواد وقادة أعمال عالميين، وقدموا رؤى قيمة حول عالم ريادة الأعمال وأنماط الأعمال الحديثة.
وقد استقطب الملتقى أصحاب المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر وأصحاب العمل الحر، إضافة إلى جهات حكومية وخاصة وهيئات إقليمية ودولية والقطاع غير الربحي من المهتمين بريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر، وشمل الملتقى العديد من الأنشطة والجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة ٣٠ جهة دولية، ومعرض لعرض المشاريع الممولة من بنك التنمية الاجتماعية.