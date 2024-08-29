استعدادات لإطلاق سيارة JAECOO J8 في السوق السعودي قريباً

إلى جانب JAECOO J8 التي ستظهر رسميًا في السعودية، تبرز أيضًا منتجات أخرى من OMODA&JAECOO على الساحة العالمية. على سبيل المثال، أثارت الصور المسربة لسيارة JAECOO J5 مؤخرًا حماس عشاق السيارات حول العالم بتصميمها البسيط وتكويناتها التكنولوجية المتطورة، ما جعل OMODA&JAECOO تصبح بسرعة موضوعًا ساخنًا داخل وخارج الوطن. في منتصف أكتوبر، ستعقد OMODA&JAECOO أيضًا "مؤتمر التشارك البيئي الدولي 2024" في مقر العلامة التجارية. في ذلك الوقت، سيجتمع مستخدمون من أكثر من 40 دولة لمشاركة الحاضر، وخلق القيمة، وبناء المستقبل، والمشاركة في هذه الرحلة الاستكشافية نحو بيئة جديدة في المستقبل. في المرحلة التالية، ستسعى OMODA&JAECOO لتحقيق مزيد من النجاحات العالمية بفضل تصاميمها الأكثر أناقة، وتقنياتها الأكثر تطورًا، وخدماتها المثالية.

يذكر أن "OMODA" و"JAECOO" تستهدفان السوق السعودي باحتضانهما لاهداف رؤية 2030 السعودية بتنمية مفهوم الاستدامة وخلق جودة حياة افضل للمواطنين والمقيمين وجذب السياحة مع ظهور جيل جديد من المستهلكين بحياة اكثر عصرية متحمسين للتقنية والمنتجات المتعلقة بها.