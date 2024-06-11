"حياكم في مكة".. أمانة العاصمة تستقبل ضيوف الرحمن بالورود والهدايا

من جانبه، أوضح أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود أن الأمانة تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتأثيره الكبير في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن العمل التطوعي ليس مجرد نشاط جانبي، بل هو جزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج، وضمان سلامتهم وراحتهم.