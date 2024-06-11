"حياكم في مكة".. أمانة العاصمة تستقبل ضيوف الرحمن بالورود والهدايا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز روح الضيافة والتكافل بين أبناء مكة المكرمة وضيوف الرحمن، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة "حياكم في مكة" ضمن حملة "أطهر البقاع". ففي محطة قطار الحرمين بمكة استقبل منسوبو الأمانة ضيوف الرحمن بقلوب مفعمة بالمحبة والمودة، معبرين عن التزامهم بتوفير أفضل الخدمات للحجاج، وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.
من جانبه، أوضح أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود أن الأمانة تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتأثيره الكبير في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن العمل التطوعي ليس مجرد نشاط جانبي، بل هو جزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج، وضمان سلامتهم وراحتهم.