رصد تكاثر المها العربي في محمية الملك خالد الملكية

وتعمل كاميرات الرصد التابعة للفرق العلمية في الهيئة، على توثيق ظهور ولادات جديدة وتزايد في أعداد المها العربي المهدد بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية؛ حيث وثّقت الكاميراتُ ولادةً للمها العربي بعد الإطلاق الأول في عام 2021.