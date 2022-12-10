ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية القمر المتحدة ويستعرضان فرص التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة عطاالله الزايد.
فيما حضر من جانب جمهورية القمر المتحدة وزير الدولة المكلف بالعالم العربي السيد قسم لطفي، ورئيس لجنة القانون بالبرلمان القمري علي سيد بكاري، ومنسق برامج ومشروعات التنمية عثمان عبد، وسفير جمهورية القمر المتحدة لدى السعودية الحبيب عباس عبدالله.