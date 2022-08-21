شاهد كيف انتصرت "طفلة بلا يدين" على إعاقتها ومارست حياتها الطبيعية

وبحسب تقرير قناة السعودية، تخوض "حوراء" صراعًا يوميًّا لتلبية أبسط احتياجاتها من أكل وشرب وممارسة هواياتها، متسلحة في كل ذلك بذكاء فطري، وروح مرحة، ومرونة عالية، وابتسامة تفاؤل، تبعث على السعادة والإيجابية في كل مَن ينظر إليها.. وهي تدعو الجميع إلى أن يتسلحوا بالإرادة القوية، والشجاعة الكافية، وعدم الخوف والقلق لمواجهة تحديات الحياة وصعوباتها.. وتقول ببراءة: "لا تخافوا، كونوا أقوياء وشجعانًا".