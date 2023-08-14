"إغاثي الملك سلمان" يقدم 16 طن سلال غذائية للنازحين في ولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 16 طنًا من السلال الغذائية في مدينة شندي التابعة لولاية نهر النيل في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2.381 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.