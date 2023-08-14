"إغاثي الملك سلمان" يقدم 16 طن سلال غذائية للنازحين في ولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 16 طنًا من السلال الغذائية في مدينة شندي التابعة لولاية نهر النيل في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2.381 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والنازحة في السودان.
من ناحية ثانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب والطالبات في أقاليم مرودي جيح، والساحل، وتوجطير، وسول، وسناج، وأودل بجمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م.
وجرى خلال المشروع توزيع 9.000 حقيبة تعليمية، استفاد منها 9.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات.