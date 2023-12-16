خادم الحرمين الشريفين عبر منصة X: نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وكان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- قد أعربا في وقت سابق اليوم عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة "آل صباح" الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.