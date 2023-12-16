خادم الحرمين الشريفين عبر منصة X: نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في منشور عبر منصة X: "نُعزِّي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان.
وكان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- قد أعربا في وقت سابق اليوم عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة "آل صباح" الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يُلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يُديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.