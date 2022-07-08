وزير الصحة: حالة الحجاج الصحية مطمئنة جداً.. وحالات كورونا قليلة ولم نرصد أي تفشيات

اطمأن وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على صحة حجاج بيت الله الحرام, مؤكداً أن حالتهم الصحية مطمئنة جداً ولله الحمد، وأن الخطط الصحية تسير وفق ما هو مخطط لها.
وخلال حديثه اليوم عبر قناة العربية بمشعر عرفات قال معاليه: "لم نرصد أي تفشٍّ للأوبئة، أو فيروس كوفيد 19 خلال موسم الحج ولله الحمد، والحالات المرصودة قليلة والموجودة منها في العناية المركزة لا تكاد تذكر".
وأشار معاليه إلى أن نجاح موسم الحج صحياً جاء بفضل الله تعالى ثم الاستعدادات المبكرة والاشتراطات الصحية المشددة التي طبقت لكون موسم حج هذا العام يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، مبيناً أن هناك التزامًا عاليًا بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي ساهم في محدودية الحالات وعدم حدوث أي تفشّ للأوبئة ولله الحمد".
وأضاف وزير الصحة قائلاً: "الوضع الصحي مطمئن ولله الحمد، الإجراءت الصحية والتوعية المكثفة التي عملت عليها "الصحة" ساهمت بفضل الله في المحافظة على صحة ضيوف الرحمن، وعلى سبيل المثال، رغم ارتفاع درجات الحرارة، لم نسجل بفضل الله حالات عالية للإصابة بضربات الشمس يوم عرفة".