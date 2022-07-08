وزير الصحة: حالة الحجاج الصحية مطمئنة جداً.. وحالات كورونا قليلة ولم نرصد أي تفشيات



وأشار معاليه إلى أن نجاح موسم الحج صحياً جاء بفضل الله تعالى ثم الاستعدادات المبكرة والاشتراطات الصحية المشددة التي طبقت لكون موسم حج هذا العام يأتي في ظل استمرار جائحة كورونا، مبيناً أن هناك التزامًا عاليًا بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي ساهم في محدودية الحالات وعدم حدوث أي تفشّ للأوبئة ولله الحمد".

