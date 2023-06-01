قصة "الهرم المقلوب".. "الساعد": بهذه الطريقة ضربت الأجهزة الأمنية تجارة المخدرات في المملكة

ويعلق "الساعد" قائلاً: "أدت نظرية الهرم المقلوب للقبض على مئات المتعاطين دفعة واحدة، والذين أصبحوا خلال أقل من شهر بنك معلومات ضخماً يحوي أسماء وأرقام وأماكن سلسلة البيع بدءاً من المتعاطي المقبوض عليه، ثم البياع والموزع، ثم التاجر، ثم المستقبل، ثم التنظيم العصابي الذي يدير الجميع، وصولاً إلى مصدر المخدرات في البلد الأم خارج المملكة، ومن خلالهم تمكّنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المنظومة الإجرامية وتتبع سلاسل الإمداد وكسر ظهرها.. فكرة الهرم المقلوب عبقرية جداً، حين فعّلت الأجهزة الأمنية حملتها، واضعة خطة محكمة لتفتيش المشتبه بهم وتحويلهم إلى النيابة العامة فوراً، وهو ما أدى إلى انهمار المعلومات بشكل وفير وتساقط كل المنظومة الإجرامية واحدة تلو الأخرى".