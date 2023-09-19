محليات

"مرور عسير" يقبض على مقيمين لترويجهما 126 كجم قات

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وتسليمهما إلى جهة الاختصاص
"مرور عسير" يقبض على مقيمين لترويجهما 126 كجم قات

قبض مرور منطقة عسير على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مرور عسير
القات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org