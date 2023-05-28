وفاة "عبدالرحمن آل الشيخ" وزير الزراعة والمياه السابق

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ وزير الزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقًا، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 83 عامًا بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعطاءات لخدمة المليك والوطن والمواطنين.
وتفصيلاً، قال الوزير "آل الشيخ" في تغريدة عزاء ومواساة في حسابه بمنصة تويتر "تلقيت مساء اليوم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الغالي الكريم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الزراعة السابق - رحمه الله-.
وأضاف "آل الشيخ" أقدم التعزية وأصدق المواساة للقيادة الرشيدة ولسائر أبناء الوطن ولأبنائه وإخوانه في وفاة رجل من رجالات الوطن المخلصين الأوفياء، الذي خدم دينه وقيادته ووطنه، وقدم إنجازات كبيرة لخدمة هذه البلاد المباركة وقيادتها الكريمة.
واختتم الوزير "آل الشيخ" تغريدته بالدعاء سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة ثانية أنه تقرر بمشيئة الله تعالى أن تكون الصلاة على الفقيد رحمه الله يوم الاثنين 9 من ذي القعدة 1444هـ بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله والدفن بمقبرة العود.
وأشار إلى أنه سيكون العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيد ، رحمه الله في حي المعذر الشمالي من بعد صلاة العصر.