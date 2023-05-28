وفاة "عبدالرحمن آل الشيخ" وزير الزراعة والمياه السابق

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ وزير الزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقًا، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 83 عامًا بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعطاءات لخدمة المليك والوطن والمواطنين.