"مستشفى ظلم" يكثّف التوعية عن أمراض السرطان ويؤكد: فرص الشفاء تزيد مع الكشف المبكر

وأشار إلى أن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكرًا، يحد من عبء المرض؛ موضحًا أن فرص الشفاء من أنواع كثيرة من السرطان، تزيد إذا شُخّص المريض مبكرًا، وعولج كما ينبغي.