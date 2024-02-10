"مستشفى ظلم" يكثّف التوعية عن أمراض السرطان ويؤكد: فرص الشفاء تزيد مع الكشف المبكر

كثّف مستشفى ظلم العام، بتجمع الطائف الصحي، من رسائله التوعوية والتثقيفية بأمراض السرطان، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان.
جاء ذلك عبر بث عدد من الرسائل التوعوية، للزوار والمراجعين والمنومين؛ تضمنت التأكيد على أن السرطان يُعتبر من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم.
وسلّط المستشفى الضوءَ على أهمية الوقاية؛ مبينًا أنه يمكن حاليًا الوقاية من نسبة تتراوح بين 30% و50% من حالات السرطان من خلال الحد من عوامل خطر الإصابة بالمرض.
وأشار إلى أن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكرًا، يحد من عبء المرض؛ موضحًا أن فرص الشفاء من أنواع كثيرة من السرطان، تزيد إذا شُخّص المريض مبكرًا، وعولج كما ينبغي.
ونشر المستشفى بعض طرق الوقاية منها، وبث رسائل تحفيزية للكشف المبكر، والتوعية بأهميته.