بمبلغ تخطى 49 مليون ريال.. "إحسان" تنهي استقبال طلبات الأضاحي لموسم الحج

كما تتيح المنصة على مدار العام المساهمة في وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منه على أوجه البر المتنوّعة لأكثر من 1.866 جمعية أهلية، والذي وصل إجمالي مساهمات وقف إحسان إلى أكثر من 1 مليار و350 مليون ريال، بالإضافة إلى الفرص الدورية التي تقوم المنصة بإدراجها ضمن قائمة الفرص، مثل: تفريج الكرب، وكفالة الأرامل والمطلقات، وغيرها من الفرص.