"الشكرة" يؤكّد تعزيزَ المملكة السلامة المرورية لخفض وفيات حوادث الطرق

وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة في: الأمن العام، والإدارة العامة للمرور؛ بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق متطلبات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع أماكن وقوع الحوادث "النقاط السوداء" ميدانيًّا، ووضع الحلول الضبطية والهندسية لها؛ حيث انخفضت الوفيات من "9311" في عام 2016م إلى "6651" في عام 2021م؛ بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.