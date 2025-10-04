"تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للمعلم بحزمة من الفعاليات تقديرًا لجهوده

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف غدًا الأحد الخامس من أكتوبر من كل عام، بهدف إبراز إنجازات المعلمين ودورهم المحوري في بناء الأجيال ونشر المعرفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أعدّت خطة اتصالية للاحتفاء بهذه المناسبة على مدى خمسة أيام، تبدأ يوم الأحد 5 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 9 أكتوبر، مبينًا أن الخطة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة والتغطيات الإعلامية، شملت تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للإدارة، إلى جانب مختلف الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم حفل تكريم للمتميزين وأصحاب المبادرات ومعرض مصاحب.
وأضاف “الثميري” أن فعاليات الاحتفاء تتضمن تخصيص الإذاعة المدرسية وحصص النشاط للحديث عن دور المعلم ورسالة التعليم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسّد التقدير للدور المحوري والمهم الذي يؤديه المعلم والمعلمة في تحقيق التنمية والارتقاء بالمجتمع، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.