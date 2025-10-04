"تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للمعلم بحزمة من الفعاليات تقديرًا لجهوده

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أعدّت خطة اتصالية للاحتفاء بهذه المناسبة على مدى خمسة أيام، تبدأ يوم الأحد 5 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 9 أكتوبر، مبينًا أن الخطة تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة والتغطيات الإعلامية، شملت تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للإدارة، إلى جانب مختلف الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم حفل تكريم للمتميزين وأصحاب المبادرات ومعرض مصاحب.