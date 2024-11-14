"التحكيم الرياضي" يشارك في المؤتمر السنوي لمحامي كرة القدم "AIAF" في نسخته الـ11

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات التي تناقش جملة من القضايا القانونية الرياضية على المستوى الدولي، كما يُعَد فرصة للالتقاء بنخبة من خبراء القانون الرياضي على الصعيد الدولي؛ لمناقشة القضايا القانونية الرئيسية، وتبادل التعاون والخبرات مع القطاعات الرياضية المختلفة.