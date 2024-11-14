"التحكيم الرياضي" يشارك في المؤتمر السنوي لمحامي كرة القدم "AIAF" في نسخته الـ11

يشارك وفد من مركز التحكيم الرياضي السعودي، ممثلًا في رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصم، في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم "AIAF" في نسخته الـ11، والذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13- 14 نوفمبر الجاري بمركز الملك عبدالله المالي "KAFD".
ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات التي تناقش جملة من القضايا القانونية الرياضية على المستوى الدولي، كما يُعَد فرصة للالتقاء بنخبة من خبراء القانون الرياضي على الصعيد الدولي؛ لمناقشة القضايا القانونية الرئيسية، وتبادل التعاون والخبرات مع القطاعات الرياضية المختلفة.