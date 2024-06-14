19 موقعًا بالمسجد الحرام وساحاته لإجابة السائلين خلال الحج

توفر الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال (12) موقعًا داخل المسجد الحرام، و(7) كبائن في الساحات المحيطة به.