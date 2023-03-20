أمير القصيم يدشن الطريق الرابط بين البدائع ورياض الخبراء ويشيد بجهود رجال الأعمال

ووجه بتسمية الطريق باسم إبراهيم المنيف - رحمه الله - تقديراً لدوره الاجتماعي ولمبادرته وحرصه على إتمام هذا المشروع، مثمناً دور أبنائه الذين حرصوا على إنجاز المشروع، مؤكداً على أهمية من مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في خدمة المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية من قبل رجال الأعمال التي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.