أمير القصيم يدشن الطريق الرابط بين البدائع ورياض الخبراء ويشيد بجهود رجال الأعمال

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الطريق الذي يربط محافظة البدائع بمحافظة رياض الخبراء.
واطلع أمير القصيم، خلال التدشين على تفاصيل المشروع الذي تم إنشاؤه على نفقة أبناء إبراهيم المنيف - رحمه الله -، بتكلفة تجاوزت ستة ملايين ريال ويبلغ طوله 16 كلم، حيث أنجز المشروع في ثمانية أشهر.
ووجه بتسمية الطريق باسم إبراهيم المنيف - رحمه الله - تقديراً لدوره الاجتماعي ولمبادرته وحرصه على إتمام هذا المشروع، مثمناً دور أبنائه الذين حرصوا على إنجاز المشروع، مؤكداً على أهمية من مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في خدمة المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية من قبل رجال الأعمال التي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.
وعبر أمير منطقة القصيم، عن فخره واعتزازه بمبادرات وجهاء المنطقة ورجال الأعمال على إسهاماتهم الوطنية والتنموية لكل ما يخدم المنطقة ومحافظاتها.
وقال: "أقدر جميع من أسهم في هذا المشروع من أصحاب الأملاك والمزارعين على تبرعهم بأملاكهم لتنفيذ هذا المشروع التنموي الذي يخدم المنطقة، سائلاً الله لهم الخير والبركة.
رافق أمير منطقة القصيم خلال التدشين؛ وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ البدائع خالد الربيعان، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.