رابطة العالم الإسلامي تثمن التفاعل الإسلامي والدولي الكبير لمرجعية وثيقة مكة المكرمة

وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الحضور الدولي للرابطة حظي بتقدير عالمي كبير؛ حيث تم اعتماد هذه الوثيقة في المناهج الدينية في عدد من الدول الأفريقية، فيما اعتبروها المنجز الإسلامي النوعي في العصر الحديث لتوحيد الفكر الإسلامي، إضافة إلى اعتمادها في تدريب الأئمة في عموم الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، الذي جمع للمرة الأولى كبار العلماء والمفتين ووزراء الشؤون الدينية في الدول الأفريقية، تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، برعاية وحضور فخامة الرئيس الجامبي.