رئيس سدايا: يوم التأسيس ذكرى تاريخ مجيد وامتداد لحاضر زاهر

وقال: "يوم التأسيس ذكرى تاريخ مجيد وامتداد لحاضر زاهر أضحت فيه بلادنا ترتقي سُلّم المجد والإنجازات في جميع المجالات؛ حيث نحتفي في هذا اليوم العزيز على قلب كل مواطن ومواطنة بشموخ تاريخ الدولة السعودية التي تأسّست قبل ثلاثة قرون مضت وامتدّت بعزّها ورفعة مكانتها وحاضرها المشرق، حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.