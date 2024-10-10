كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في المملكة العربية السعودية

ويتضمن فريق كاسبرسكي مختبري اختراق، ومبرمجي هندسة عكسية، وخبراء أمن أنظمة التحكم الصناعي، ومتخصصي أمن الشبكات، ويعملون جميعاً على تحديد وتقييم المخاطر وأسطح الهجوم، مما يوفر للعملاء رؤى واضحة، وقابلة للتنفيذ، وفهماً شاملاً لموقفهم الأمني. توفر التقارير التفصيلية، والمُصممة خصيصاً لمراكز العمليات الأمنية (SOCs)، خارطة طريق سهلة المتابعة تتضمن الطوابع الزمنية، والأساليب المُستخدمة، وتوصيات كشف مخصصة.