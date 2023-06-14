وزير الدفاع يستعرض خطط سير أعمال الهيئة العامة للمساحة وبرامجها المستقبلية

وثمَّن سموه الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقيام بدورها في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والتصوير المتعلق بأعماله في السعودية، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته؛ بما يحقق الجودة، وتحسين الأداء.