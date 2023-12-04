"HONOR" تتنبأ بمستقبل الهواتف الذكية القابلة للطي والتكنولوجيا التي تضع الإنسان في المقام الأول

تعليقاً على المشاركة في الملتقى، تحدث الدكتور راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق لعلامة HONOR Device Co. Ltd. " يسعدنا أن نكون جزءاً من ملتقى فورتشن العالمي لعام 2023." كما أضاف "يستعد عالم الأعمال لعصر جديد ومثير، وستلعب التكنولوجيا فيه دوراً محورياً. نحن نؤمن بأن الابتكارات التي تضع الإنسان في المقام الأول ستتيح إمكانيات جديدة للجيل الجديد من الأجهزة الذكية. إن الأجهزة القابلة للطي على وشك أن تسود، ويمهد الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الطريق لعصر تحويلي، كما وتعمل التقنيات التي تضع الإنسان في المقام الأول، مثل تقنية راحة العين على شاشة العرض، على تعزيز تجارب التفاعل بين الإنسان والجهاز. ومن وجهة نظرنا، هذا هو مستقبل الأجهزة الذكية.