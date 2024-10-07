رفع الإيقاف عن أراضي شمال طريق الملك سلمان: خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الحضرية في الرياض

في خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية العمرانية في العاصمة الرياض، تم الإعلان عن رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال طريق الملك سلمان. هذا القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية في المنطقة، مما سيسهم في تسريع عملية التحول العمراني في شمال العاصمة، وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار.