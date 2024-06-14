"المحشوش" طبق أهالي جازان الذي لا يفارق موائدهم في عيد الأضحى

وتوضع هذه الأكلة الشهيرة في أوانٍ من الفخار، كالحواسي في درجة حرارة الغرف حتى يتجمد الزيت، ويتم حفظ المحشوش من الفساد لفترات طويلة تصل إلى عام كامل إذا لم ينفد، وعندما يكون موعد أكله، يؤخذ منه بملعقة ويتم تسخينه مجددًا، ويؤكل ساخنًا، البعض يفضل أكله على الأرز وآخرون يفضلونه بالخبز الأسمر والأحمر الخمير.