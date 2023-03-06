لجنة القانون الدولي الإنساني تبرز جهود السعودية المتميزة والتزاماتها بهذا المجال

عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني اليوم الاثنين اجتماعها الثالث والثلاثين، برئاسة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، وبحضور جميع أعضائها من الجهات المدنية والعسكرية.
وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، التي من أبرزها وضع خطط لأنشطة اللجنة للعام الحالي 2023 الخاصة بالتدريب ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بما يتوافق مع التزامات السعودية الدولية بهذا الخصوص، مؤكدين أهمية التنسيق، وتوحيد الجهود الرسمية لتحقيق هذا الهدف.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية التي من شأنها أن تبرز جهود السعودية المتميزة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة أهمية وضع آليات محددة لتفعيل البحث العلمي.