لجنة القانون الدولي الإنساني تبرز جهود السعودية المتميزة والتزاماتها بهذا المجال

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، التي من أبرزها وضع خطط لأنشطة اللجنة للعام الحالي 2023 الخاصة بالتدريب ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بما يتوافق مع التزامات السعودية الدولية بهذا الخصوص، مؤكدين أهمية التنسيق، وتوحيد الجهود الرسمية لتحقيق هذا الهدف.