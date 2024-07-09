عدم تسجيل أي قطع لكوابل الألياف البصرية في القصيم.. أمير المنطقة يثمّن الإنجاز

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما شهدته المنطقة من عدم تسجيل أي حادثة قطع لمرافق الدولة العامة (كوابل الألياف البصرية) على مستوى شركة الاتصالات السعودية، والذي يعد إنجازاً قياسياً بمشاركة فريق عمل من أمانة المنطقة وتكاتف جميع الجهات الخدمية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية بالقصيم، وذلك في الثلث الأول من العام الحالي 2024.