عدم تسجيل أي قطع لكوابل الألياف البصرية في القصيم.. أمير المنطقة يثمّن الإنجاز

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما شهدته المنطقة من عدم تسجيل أي حادثة قطع لمرافق الدولة العامة (كوابل الألياف البصرية) على مستوى شركة الاتصالات السعودية، والذي يعد إنجازاً قياسياً بمشاركة فريق عمل من أمانة المنطقة وتكاتف جميع الجهات الخدمية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية بالقصيم، وذلك في الثلث الأول من العام الحالي 2024.
وعبّر أمير منطقة القصيم عن شكره لجميع المسؤولين المعنيين بالجهات الخدمية، على هذا الجهد الذي يعكس عملاً احترافياً للجهات الخدمية بالمنطقة، مشيراً إلى أن تكاتف جميع الجهات أسهم في تذليل التحديات ومعالجة الكثير من المعوقات عبر خطوات ميدانية للحد من حوادث قطوعات الكوابل وتعزيز مبدأ العمل بروح التعاون للفريق الواحد والقيام بالدور البنّاء على أكمل وجه.