السديس يؤكّد أهمية تكثيف الجهود لإيصال ماء زمزم المبارك إلى ضيوف الرحمن

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ خدمات سُقيا زمزم بالمسجد الحرام.
وأكّد الرئيس العام على منسوبي إدارة سُقيا زمزم مواصلة بذل أقصى الجهود الميدانية لجودة توزيع ماء زمزم عبر مختلف نقاط التوزيع وضخ كميات من الماء المبارك بما يتواءم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين والزائرين، والعمل على تطوير منظومة خدمات سُقيا زمزم بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
ونوّه الرئيس العام إلى أن ما تشهده منظومة خدمات سُقيا زمزم في الحرمين الشريفين نتاج دعم سخي ولا محدود من قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامهم بكل ما من شأنه تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.