السديس يؤكّد أهمية تكثيف الجهود لإيصال ماء زمزم المبارك إلى ضيوف الرحمن

ونوّه الرئيس العام إلى أن ما تشهده منظومة خدمات سُقيا زمزم في الحرمين الشريفين نتاج دعم سخي ولا محدود من قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامهم بكل ما من شأنه تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.