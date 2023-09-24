اليوم الوطني...عروض المقاتلات الجوية تعتلي قصر المؤسس بالخرج

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد الزيد أن المواقع التي شهدت الاحتفالات هي مركز احتفالات البلدية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وممشى طريق الملك سلمان وممشى غياضة وممشى الخزامى ومبنى بلدية الخرج، اشتملت على أكثر من 25 فعالية منها تعليم العرضة السعودية ومدينة البهجة والفنون الموسيقية والغنائية وألعاب الكرنفال والفرق الاستعراضية والفنون المتنوعة والبطولة الرياضية الإلكترونية والأوبريت الغنائي والعرضة وعروض الضوء والصورة النافورة التفاعلية وعروض المسرح، كما تضمنت الفعاليات المسيرة الوطنية وعروضاً للألعاب النارية وكذلك توزيع أكثر من 43 ألف هدية لأهالي وزار المحافظة.