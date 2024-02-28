أهميتها تتجاوز علاج الجهاز التنفسي.. أسرار استقطاب "استراحة الملح" بموسم ملح القصب للزوار

استقطبت غرفة "استراحة الملح" زوار موسم ملح القصب من مختلف فئات المجتمع، وشهدت تفاعلًا مميزًا، في ظل الفوائد التي تقدمها للصحة البدنية والنفسية، فضلًا عن دورها في الاستشفاء من عدد من الأمراض، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية.