"الهاجري" يثمن جهود السعودية في تمكين الشباب بمختلف المجالات

وأشار إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة لتعزيز حضور الشباب وإشراكهم في صنع القرار، حيث تأسست المجالس الشبابية على مستوى إمارات مناطق المملكة، فضلاً عن الجمعيات التي تعنى بالشباب التي تعد بمثابة منصة لالتقاء الشباب، وتبادل الخبرات، واحتضان الأفكار والإبداعات.