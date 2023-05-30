"أدير العقارية" تطرح فندق"رؤى طيبة" في المدينة المنورة

تطرح شركة "أدير العقارية" يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023م، فندق "رؤى طيبة" درة من درر المدينة المنورة؛ للبيع في مزاد هجين (حضوري، إلكتروني) يُقام تحت إشراف مركز الأسناد والتصفية (إنفاذ) وبقرار من محكمة التنفيذ؛ في قاعة "هذه ليلتي" بالمدينة المنورة عند تمام الساعة 4 عصرًا.
وتحظى هذه الفرصة النادرة بأهمية كُبرى لدى كبار المستثمرين ورجال الأعمال لكونها تتلألأ في موقعٍ استراتيجي فريدٍ في قلب المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف، التي تحظى بكثافة عالية وطلباٍ متزايدٍا على الاستثمار فيها، حيثُ يُتوقع للمزاد أن يشهد حضورًا كبيرًا ومنافسة محتدمة للفوز بهذا الفندق الثمين.
من جانبه أشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن فندق "رؤى طيبة" يجمع بين الفخامة والرحابة، فهو يمتد على مساحة 720 م²، بارتفاع 15 دور تحتضن 238 وحدة سكنية بطاقة استيعابية أكثر من 900 سرير مجهزة بكل ما يحتاجه الضيوف من مرافق وخدمات علاوة على وجود 4 معارض تجارية مؤجرة بالفندق، لتلبي تطلعات الباحثين عن إقامة ممتعة ومريحة في واحدة من أقدس بقاع الأرض.
وأوضح "آل سعد" بأن الفندق يتميز بموقعه الحيوي ضمن المنطقة المركزية للمدينة المنورة، على بُعد أمتار قليلة من المسجد النبوي الشريف الذي يمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام بدقائق معدودة، على مقربة من طريق الملك فيصل "الدائري الأول"، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، اللذين يوفرون وصولاً سهلاً وسريعًا إلى مجموعة من أهم معالم الجذب الرئيسية في المدينة المنورة.
وأكد "آل سعد" أن المدينة المنورة مُقبلة على طفرة عقارية كُبرى مع تزايد الطلب على زيارتها والسكن فيها لمكانتها الدينية العالية التي تمنح ساكنيها الراحة والسكينة والأمان، حيث من المتوقع أن يصل عدد زوارها إلى نحو 30 مليون زائر في عام 2030 تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة، ما يعني نشاطًا عقاريًا متزايدًا لإطلاق المشروعات الاستثمارية السياحية والفندقية الكُبرى التي تلبي احتياجات ومتطلبات زوار المدينة بأعلى مستويات الراحة والفخامة، وهو ما يجعل من فندق "رؤى طيبة" خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص باكرًا، وتملك عقار ربحي ومستدام في مدينة تتباهى بأهميتها الدينية وعراقتها التاريخية والثقافية.