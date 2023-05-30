"أدير العقارية" تطرح فندق"رؤى طيبة" في المدينة المنورة

وأكد "آل سعد" أن المدينة المنورة مُقبلة على طفرة عقارية كُبرى مع تزايد الطلب على زيارتها والسكن فيها لمكانتها الدينية العالية التي تمنح ساكنيها الراحة والسكينة والأمان، حيث من المتوقع أن يصل عدد زوارها إلى نحو 30 مليون زائر في عام 2030 تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة، ما يعني نشاطًا عقاريًا متزايدًا لإطلاق المشروعات الاستثمارية السياحية والفندقية الكُبرى التي تلبي احتياجات ومتطلبات زوار المدينة بأعلى مستويات الراحة والفخامة، وهو ما يجعل من فندق "رؤى طيبة" خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص باكرًا، وتملك عقار ربحي ومستدام في مدينة تتباهى بأهميتها الدينية وعراقتها التاريخية والثقافية.